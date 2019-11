Trump hyller alliansen med Tyskland

USAs president Donald Trump hyller Tyskland som en verdsatt alliert og gratulerer det tyske folk på 30-årsdagen for murens fall.

– Den kalde krigen er for lengst over, men tyranniske regimer rundt om i verden fortsetter å anvende de undertrykkende taktikkene fra diktatur i sovjetstil, sa Trump i en uttalelse fra Washington lørdag.

– Jeg gratulerer det tyske folk med de voldsomme fremskritt som er gjort i gjenforeningen av landet og gjenoppbyggingen av det tidligere Øst-Tyskland, fortsetter han.

Trump ble den første internasjonale lederen som kom med en slik jubileumsuttalelsen på 30-årsdagen for murens fall, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Vi skal fortsette å samarbeide med Tyskland, en av våre mest verdsatte allierte, for å sikre at frihetens flammer brenner som et håpets og mulighetenes fyrtårn som hele verden kan se, sier Trump i uttalelsen, som ikke ble lagt ut på presidentens Twitter-konto.

Det diplomatiske forholdet mellom de to NATO-landene USA og Tyskland har blitt svekket under Trumps ledelse. Han har gjentatte ganger skjelt ut regjeringen i Berlin, blant annet for å bruke for lite penger på forsvar.

9. november 1989 åpnet østtyske vakter grenseovergangene ved muren som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin. Folkemassene strømmet fritt fra øst til vest for første gang siden muren ble bygget i 1961.

Berlinmurens fall ble starten på slutten for kommuniststyret, og ett år senere ble Tyskland gjenforent.

(©NTB)