Trump hyller Bidens «utrolige comeback»

USAs president Donald Trump hyller det han kaller Joe Bidens «utrolige comeback» i nominasjonskampen etter at flere demokrater gitt sin støtte til Biden.

– Det var et storslått comeback for Joe Biden, et utrolig comeback når man tenker seg om, sa Trump til journalister i Det hvite hus onsdag morgen, dagen etter Demokratenes nominasjonsvalg supertirsdag.

Biden stiller som moderat kandidat, i motsetning til hans rival Bernie Sanders på venstresiden. Trump hintet onsdag om hvordan han vil gå til angrep på Biden ved å si at Biden støttes av folk som ligger «enda lenger til venstre enn Bernie. Det er ganske skremmende».

