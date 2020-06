Trump i krangel med lokale myndigheter i Seattle

Demonstranter har satt opp veisperringer og forskanset seg i noen kvartaler i Seattle. Det har ført til krangel mellom Donald Trump og lokale myndigheter.

Seattle har som mange andre byer vært rammet av omfattende demonstrasjoner og opptøyer etter at George Floyd ble drept under en pågripelse i Minneapolis.

Etter flere dager med til dels voldsomme protester trakk politiet seg ut av et sentrumsområde tidligere i uka. I etterkant har aksjonister etablert en «autonom sone» som har fått tilnavnet Chaz, en forkortelse for Capitol Hill Autonomous Zone, ifølge Seattle Times.

Hundrevis av folk har samlet seg i området der det holdes taler og demonstreres.

Hendelsen har fått president Donald Trump til å rase, og presidenten truet torsdag med å gripe inn hvis ikke byens borgermester og delstaten Washingtons guvernør «tar byen sin tilbake». De to er demokrater, og Trump hevder at de tilhører det «radikale venstre».

– Terrorister brenner og plyndrer våre byer, de mener det er helt fantastisk, til og med dødsfallene. Overtakelsen av Seattle må ta slutt nå, skrev Trump i en Twitter-melding fredag.

Guvernør Jay Inslee sier på sin side at han ikke vil tillate det han omtaler som «militære trusler mot Washingtons beboere». Han sier at aktivistene ikke har noen tillatelse til sin aksjon, men føyer til at protestene stor sett er ikkevoldelige og at retten til å demonstrere fredelig er «grunnleggende amerikansk».

I Trump-vennlige amerikanske medier hevdes det at en væpnet radikal gruppe som omtales som Antifa står bak beleiringen, men lokale tjenestemenn sier ifølge CNN at de ikke har sett noe som tyder på at en slik gruppe er innblandet.

(©NTB)