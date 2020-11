Trump inne på oppløpssiden: Advarer mot valgjuks og vold i gatene

Donald Trump avslutter en lang valgkamp med besøk i fem delstater mandag. Uttalelser om at valget kan bli rigget og mulig vold i gatene vekker reaksjoner.

Trump har vært ute på en turné som få andre på den siste dagen av valgkampen. Mandag var han innom fire delstater. Han brukte dagen sin i North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin før det hele skal avsluttes i Michigan.

I Scranton, Pennsylvania gikk han langt å antyde at han fryktet det vil forekomme valgjuks i den viktige vippestaten. Trump understreket at advokatene hans settes på saken så fort valglokalene stenger.

– De har skapt en veldig farlig situasjon her, og da mener jeg fysisk farlig. De har gjort en veldig, veldig dårlig ting for denne staten, sa Trump før han henvendte seg direkte til guvernør Tom Wolf.

– Vold i gatene

– Vær så snill, ikke juks, for vi følger alle med på deg. Vi følger alle med på deg, guvernør.

Det vekker sterke reaksjoner blant Demokratene at Trump på Twitter skriver at Pennsylvanias høyesteretts avgjørelse om at også stemmesedler med signaturer som ikke stemmer nøyaktig overens med arkivet, vil telle.

– Avgjørelsen vil tillate voldsom og ukontrollert juks, og vil undergrave hele rettssystemet vårt. Det vil også forårsake vold i gatene. Noe må bli gjort, skriver Trump på Twitter.

Lang dags ferd mot natt

President Donald Trump avslutter sin lange valgkamp samme sted som i 2016, i Michigan. Der gjentar han budskapet som var så viktig i 2016.

Noe som er omtalt som et viktig moment bak Trumps seier da, var at han brøt Demokratenes blå mur, som blant annet omfatter Michigan, ved å vinne hvite arbeiderklassevelgere. Og som for fire år siden hevder han at en stemme på Demokratene vil være ødeleggende for industrien.

– En stemme på Joe Biden er en stemme for å ødelegge bilindustrien, sa Trump i Traverse City mandag ettermiddag. Senere mandag kveld holder han sitt siste valgmøte i Grand Rapids, der han også holdt sitt siste stevne i 2016.

– Biden hater dere



I en tale på et folkemøte i North Carolina, en annen viktig vippestat, sa Trump til velgerne at Joe Biden er «en karrierepolitiker som hater dere».

– Jeg er en outsider som vil forsvare dere som dere aldri er blitt forsvart før, sa Trump.

Trump holder mandag kveld et folkemøte i Kenosha, Wisconsin, byen som var ett av episentrene for de omfattende BLM-demonstrasjonene i sommer.

Så bærer turen videre til Grand Rapids, der han også avsluttet 2016-valgkampen. Enkelte spør seg om det er et tegn på en overtroisk president.

– Jeg har hørt at han er litt sånn, sa Melanie Thorwall (63) som hadde stått ute siden tidlig på morgenen for å få med seg presidentens siste stopp på den lange valgkampturneen.

