Trump innrømmer betaling til pornostjerne

USAs president Donald Trump avviser at betalingen som hans advokat gjorde til pornoskuespilleren Stormy Daniels, var et bidrag til valgkampen.

I flere Twitter-meldinger torsdag morgen sier Trump at betalingen var en privat avtale mellom to parter, og at dette er vanlig blant kjendiser og velstående personer.

Han sier at avtalen var for å stanse det han kaller utpressing og falske anklager om et seksuelt forhold mellom ham og Daniels, anklager hun kom med trass i at hun i avtalen skal ha sagt at forholdet ikke skjedde.

FIKK PENGER: Stormy Daniels.

Han understreker at ingen penger fra valgkampen var involvert.

Trumps advokat Rudy Giuliani opplyste onsdag at Trump hadde tilbakebetalt de 130.000 dollarene som advokaten Michael Cohen betalte til Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford.

Se twittermeldingene fra Trump nederst i saken.

Flere jurister mener betalingen må oppfattes som et ulovlig valgkampbidrag siden det skjedde midt i valgkampen, rett før valget, og at det er irrelevant at pengene ikke kom fra valgkampkassa. De sier at betalingen må oppfattes som et valgkampbidrag dersom hensikten var å bidra til at Trump ble valgt til president.

Trump har hittil avvist at han kjente til betalingen overhodet, noe Giulianis og hans egen Twitter-innrømmelse ifølge Cliffords advokat viser ikke var sant. (©NTB)

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

...despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

