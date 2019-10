Trump inviterer til G7-toppmøte på sin private golfklubb

Neste års G7-toppmøte skal avholdes på Donald Trumps private golfanlegg i Florida, opplyser Det hvite hus og legger til at klimaendringer ikke skal diskuteres.

Neste års møte mellom lederne for G7-landene skal holdes på Trumps Doral-anlegg i Miami 10.–12. juni, opplyser Det hvite hus' fungerende stabssjef Mick Mulvaney torsdag.

– Klimaendringer kommer ikke til å være på agendaen, sier Mulvaney, som avviser at valget av møtested utgjør noen interessekonflikt.

Kunngjøringen kommer i en tid der Trump anklager sin demokratiske rival Joe Bidens familie for å ha hatt personlig vinning av den tidligere visepresidentens politiske embete.

Trump lanserte ideen under årets G7-møte i Frankrike, men insisterte samtidig på at han selv ikke ville få egen vinning av å ha toppmøtet på sin private klubb. Mulvaney hevder at toppmøtet vil bli billigere enn hvis det hadde vært arrangert et annet sted.

Golfklubben Trump National Doral Miami er Trump-familiens mest innbringende eiendom, ifølge The New York Times.

Trump eier også feriestedet Mar-a-Lago, en drøy times kjøretur nord for Miami.

Han tilbringer ofte helger og ferier der, og Mar-a-Lago har derfor fått tilnavnet Det hvite hus i sør. Trump har tidligere invitert flere verdensledere til et opphold på feriestedet.

