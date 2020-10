Trump inviterer til valgkampmøte utenfor Det hvite hus

Donald Trump planlegger å samle en stor folkemengde utenfor Det hvite hus lørdag til et arrangement om «lov og orden», ifølge amerikanske medier.

USAs president kommer til å tale fra en av presidentboligens balkonger, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AP.

Ifølge The New York Times' kilder er planen at flere hundre personer skal delta på valgkampmøtet på plenen.

Lørdag er det to uker siden det som regnes som et «superspreder»-arrangement gikk av stabelen i Rosehagen. En rekke personer i Det hvite hus har siden fått korona, blant dem president Trump.

Torsdag kveld sa Trump at han var i fin form, og at han planla å stille på et valgkampmøte i Florida lørdag.

(©NTB)