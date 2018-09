Trump: Irans ledere sprer kaos og død

Irans ledere sprer kaos, død og ødeleggelse, og plyndrer sitt eget folk, hevder president Donald Trump.

– De respekterer verken naboenes grenser eller andre nasjoners suverenitet, sa Trump da han tirsdag talte i FNs hovedforsamling.

– I stedet plyndrer Irans ledere landets ressurser for å berike seg selv og for å spre kaos i Midtøsten og langt utenfor regionen.

– Det iranske folk er med rette opprørte over at deres ledere har underslått milliarder av dollar fra den iranske statskassen, tatt over betydelige deler av landets økonomi og plyndret folks religiøse stiftelser, alt for å fylle sine egne lommer og for å kunne sende sine stedfortredere ut i krig. Ikke bra, fortsatte Trump.

– Irans naboland har betalt en høy pris for Irans ekspansjonspolitikk og aggresjon, og det er derfor så mange land i Midtøsten sterkt støtter min beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran, hevdet han videre.

– Vi ber alle land i verden om å isolere det iranske regimet og vi ber alle land om å støtte det iranske folk i deres religiøse og rettmessige kamp, la han til.

Trump forsvarte også sin omstridte beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israel hovedstad og som første land i verden flytte landets ambassade dit. Han fastholdt i talen at dette har styrket og ikke svekket håpet om en fredsløsning mellom Israel og palestinerne.

Dette er en påstand han har fått liten støtte for internasjonalt, og palestinerne har gjort det klart at de ikke lenger ser på USAs som en nøytral og troverdig samtalepartner og fredsmekler.

– Vi nekter å bli holdt som gisler av gamle dogmer og såkalte eksperter som har tatt feil gang på gang, sa Trump tirsdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken