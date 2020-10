Trump kaller Pelosi «gal»

Donald Trump og Republikanerne reagerer sterkt på Demokratenes ønske om å vurdere presidentens mentale helse.

74 år gamle Trump fikk i forrige uke påvist koronasmitte, men hevdet torsdag å svære smittefri, «et perfekt fysisk eksemplar og ekstremt ung».

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener det bør opprettes en kommisjon for å vurdere om presidentens er skikket, eller om oppgavene hans bør overføres til visepresidenten slik det 25. grunnlovstillegget åpner for.

– Han har fjernet seg fra virkeligheten, noe som ville ha vært morsomt dersom det ikke var så dødelig, sa Pelosi.

– Gale Nancy er den som bør settes under observasjon, tvitret Trump til svar. Andre Republikanere rykket også ut til presidentens forsvar.

– Jeg ser ikke bort fra muligheten for at Pelosi vil gjennomføre et kupp, tvitret kongressrepresentanten Mark Green.

(©NTB)