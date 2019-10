Trump kaller riksrettsprosedyren et kuppforsøk

USAs president Donald Trump raser igjen på Twitter mot sine politiske motstandere som vil stille ham for riksrett, og mener han utsettes for kuppforsøk.

Den bitre striden splitter for tiden USA, og tirsdag kveld fordømte presidenten den pågående riksrettsprosedyren på Twitter.

– Etter hvert som jeg får vite mer og mer hver dag, kommer jeg til den konklusjonen at det som foregår ikke er en riksrettssak, det er et KUPP, skriver Trump.

Ifølge Trump er der hensikten med kuppet mot ham å ta fra det amerikanske folket rettigheter som Gud har gitt dem: Folkets makt, stemmeretten deres, friheten deres, det andre grunnlovstillegget – som er retten til å bære våpen, religionen deres, militæret og grensemuren.

Han har lagt ved et kart som trolig skal vise at han har bred støtte i over mesteparten av USA.

Trumps generelle oppslutning er for øvrig rekordlav, ifølge en måling utført av CNBC. Kun 37 prosent av amerikanere sier at han gjør en god jobb.

To meningsmålinger tidligere denne uka viser imidlertid at amerikanernes støtte til riksrett har økt betraktelig etter at Representantenes hus iverksatte den formelle granskingen i forrige uke.

Ifølge en måling fra Quinnipiac University mener 47 prosent av registrerte velgere at Trump bør stilles for riksrett og bli fjernet fra presidentembetet. Like mange svarer at han ikke bør bli det. En uke i forveien svarte 37 prosent ja til riksrett mens 57 var imot.

I en måling fra CNN svarer også 47 prosent at Trump bør stilles for riksrett og avsettes, en oppgang fra 41 prosent i mai.

Begge målingene viser stor splittelse mellom partiene. Flesteparten av Demokratenes tilhengere støtter riksrett. Flesteparten av dem som stemmer på Republikanerne er imot.

(©NTB)