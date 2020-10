Trump kalte Fauci «katastrofe» under telefonmøte

Donald Trump gikk hardt til angrep på smittevernekspert Anthony Fauci under et telefonmøte med ansatte i presidentens valgkampapparat mandag.

– Folk er lei av å høre Fauci og alle disse idiotene, sa Trump på møtet som også CNN og andre amerikanske medier hadde tilgang til.

Han skal dessuten ha kalt Fauci en «katastrofe».

Angrepet kommer i etterkant av et intervju med Fauci på CBSs 60 Minutes søndag. I intervjuet kritiserte Fauci presidenten og sa blant annet at det kunne virke som at Trump feilaktig sammenstiller bruk av munnbind med svakhet.

Fauci sa også at han ikke var overrasket over at presidenten ble smittet av koronaviruset.

I intervjuet hevdet Fauci at Det hvite hus har hindret ham i å opptre så mye i mediene som han har ønsket. Kommunikasjonsdirektør Alyssa Farah i Det hvite hus har tilbakevist påstanden.

I telefonmøtet mandag advarte Trump også mot nye nedstenginger i USA hvis Joe Biden blir president.

– Han kommer til å høre på forskerne. Om jeg hører på alt forskerne sier, ville vi hatt en nasjon i massiv depresjon, sa Trump.

(©NTB)