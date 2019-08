Trump knytter massedrap til mental sykdom

Donald Trump fordømmer to massakre i Ohio og Texas og sier hat ikke hører hjemme i USA. Han sier gjerningsmennene er «virkelig veldig alvorlig psykisk syke».

Etter de to skytingene i helga, der ni personer ble drept i Dayton og 20 mennesker ble drept i El Paso, har den amerikanske presidenten vært ute av syne de første timene. Han sendte kun noen kondolanser til familier og pårørende på Twitter, samt fordømmelser av angrepene.

På vei fra golfrunde i Morristown i New Jersey søndag møtte han pressen på vei om bord i flyet sitt og forsikret at han skal «ta seg av problemet» med masseskytinger, som «har pågått i årevis» og «som må få en slutt». Han uttalte at han har snakket med justisministeren, FBI-sjefen og medlemmer av Kongressen og at han vil fortsette med flere samtaler mandag.

Mental sykdom

Når det gjelder hva som ligger bak angrepene, påpekte han at psykisk helse er et stort problem i USA, og omtalte de to gjerningsmennene som «virkelig veldig alvorlig psykisk syke».

En av Demokratenes presidentkandidater, Beto O'Rourke, som selv kommer fra El Paso, anklaget i helga president Trump for å ha bidratt til en økning i antall masseskytinger de tre siste årene gjennom en splittende retorikk, men dette har ikke Trump verken motsagt eller kommentert. Han sa heller ikke noe søndag.

– Hat hører ikke hjemme i vårt land, og vi skal ta oss av dette, erklærte Trump, før han gikk om bord på flyet sitt.

–Jeg gjør mye

I kjent stil var Trump ganske selektiv med hva han sa, og kommenterte blant annet ingenting om våpenlover, en faktor som andre nevnte hyppig i debatten rundt masseskytinger i helga. Han ignorerte videre alle spørsmål om skrivet med innvandringsfiendtlig innhold som gjerningsmannen i El Paso skal ha lagt ut på nett, like før 21-åringen skjøt rundt seg på et shoppingsenter. Trump ble blant annet spurt om sammenfall mellom holdninger i skrivet og Trumps egne.

– Vi har gjort mye mer enn de fleste administrasjoner. Vi har faktisk gjort mye, sa Trump, uten å spesifisere hva han har gjort for å motarbeide masseskytinger.

– Men kanskje mer må gjøres, la han til.

