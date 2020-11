Trump krever omtelling i Wisconsin, der Biden leder når nesten alle stemmene er telt opp

Donald Trump vil kreve en omtelling i Wisconsin, der Joe Biden har et overtak på drøyt 20.000 stemmer. Bildet er fra opptellingen i en annen viktig vippestat Pennsylvania. Foto: Matt Slocum / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Donald Trumps valgkampsjef sier at presidenten straks vil levere inn et krav om at alle stemmene må telles om igjen i viktige Wisconsin.

Joe Biden leder i vippestaten Wisconsin når nesten alle stemmene er telt opp, men ingen store amerikanske medier har foreløpig erklært ham som vinner. Delstatens republikanske guvernør Scott Walker antyder på Twitter at en omtelling trolig ikke vil føre noe med seg ettersom Biden har fått over 20.000 flere stemmer enn Trump. Wisconsin har en regel om at hvis det er mindre enn 1 prosent som skiller kandidatene, så kan den tapende kandidaten kreve ny telling av alle stemmesedlene. Trump vil imidlertid måtte betale rundt 3 millioner dollar såfremt marginen er mer enn 0,25 prosentpoeng. – Presidenten er godt innenfor grensen for å kunne kreve en omtelling, og vil gjøre det umiddelbart, sier Trumps valgkampsjef Bill Stepien.

