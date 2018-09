Trump kunngjør handelsforhandlinger med Japan

USAs president Donald Trump har kunngjort at USA skal starte forhandlinger om en ny handelsavtale med Japan.

Uttalelsen kom etter at Trump hadde møtte Japans statsminister Shinzo Abe i New York.

De to lederne skal ha et godt forhold, men Trump har likevel klaget over av USA har et høyt handelsunderskudd med Japan, det vil si at Japan eksporterer flere varer til USA enn omvendt.

