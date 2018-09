Trump langer ut mot Nike-kampanje med Kaepernick

USAs president Donald Trump kritiserer Nike for utstyrsprodusentens reklamekampanje med tidligere NFL-spiller og aktivist Colin Kaepernick.

– Akkurat som NFL, hvis seeroppslutning har rast, blir Nike fullstendig gruset av sinne og boikott. Jeg lurer på om de hadde noen anelse om at det ville bli slik?

- Når det gjelder NFL, er det vanskelig for meg å se på, og det vil alltid være slik, inntil de reiser seg for flagget, skrev Trump på Twitter onsdag.

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!