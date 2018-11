Trump langet ut mot CNN-journalist: - Du er en forferdelig person

Det ble høy temperatur under onsdagens pressekonferanse med Donald Trump.

LOS ANGELES (Nettavisen): På sin første pressekonferanse etter tirsdagens mellomvalg innledet Trump med å si at republikanerne gjorde det utrolig bra til tross for flere ulemper.

Da CNNs Jim Acosta fikk mikrofonen, ble det imidlertid hett på pressemøtet.

Acosta startet med å spørre Trump om hvorfor han kalte migrantkaravanen en invasjon. Presidenten svarte at det var fordi han selv anså det som en invasjon.

Tirade

Da Acosta prøvde å få Trump til å utdype svaret, utbrøt Trump.

- La meg styre landet, så kan du styre CNN. Hadde du gjort det bra, hadde seertallene deres vært mye bedre.

Acosta prøvde seg med et nytt spørsmål, men det ville ikke presidenten være med på.

Acosta ville heller ikke gi seg, og nektet å gi mikrofonen til en ansatt som ville gi den videre.

Da det ble klart at Trump ikke ville svare mer, ga CNN-journalisten fra seg mikrofonen.

Da henvendte Trump seg til Acosta og langet ut:

- CNN burde skamme seg når de har deg som ansatt. Du er en uhøflig, forferdelig person. Du burde ikke jobbe for CNN.

Trump fortsatte tiraden med å si at Acosta er uhøflig og sa at måten han behandler pressesekretær Sarah Huckabee Sanders på, er «forferdelig».

- Og måten du behandler andre er også forferdelig. Du bør ikke behandle folk på den måten, uttalte Trump.

Presidenten hadde noen siste ord til Acosta før han gikk videre.

KRANGEL: CNNs Jim Acosta havnet i en heftig passiar med president Donald Trump onsdag. Her fra en tidligere anledning.

Trump var heller ikke fornøyd da journalisten Yamiche Alcindor spurte om hva han synes om folk som føler hans retorikk oppmuntrer hvite nasjonalister og om han er bekymret over at republikanerne kan bli sett på som støttende overfor den gruppen.

- Det er et rasistisk spørsmål, svarte presidenten.

- Å si det du sa er veldig fornærmende overfor meg. Det er en forferdelig ting å si, la Trump etter hvert til.

Fornøyd med valget

Før spørsmålene fra pressen uttalte presidenten at mellomvalget ble en enorm suksess for republikaneren til tross for det han mener var en svært fiendtlig mediedekning og rikfolks støtte til Demokratene.

- Det var en stor dag i går, en utrolig dag, sa den amerikanske presidenten under det som var hans første pressekonferanse etter tirsdagens mellomvalg.

Han framholdt at Republikanerne «trosset historien» og gjorde det langt bedre enn ved tidligere, sammenlignbare valg.

Valget endte med at Republikanerne mistet flertallet i Representantenes hus, samtidig som partiet styrket taket på Senatet. Seieren i Senatet kom til tross for «en svært fiendtlig mediedekning, for å si det mildt», framholdt Trump og kalte mediedekningen for «ny rekord».

- Satt på plass av velgerne

Han hevdet også at Demokratene hadde en fordel i form av støtte fra en rekke rike amerikanere, og at resultatet derfor var ekstra bra for Republikanerne.

- Velgerne har helt klart satt demokratene i Senatet på plass for måten de håndterte Kavanaugh-høringen på, sa Trump med referanse til den nylige utnevnelsen av Brett Kavanaugh til ny høyesterettsdommer. Før utnevnelsen ble han anklaget av flere kvinner for seksuelle overgrep, noe som førte til en høring i Senatets justiskomité.

Støtter Pelosi

Ifølge Trump sikret Republikanerne seg også flere plasser i Representantenes hus enn forventet.

I USA har det vært en tendens til at presidentens parti går tilbake i mellomvalget.

MØTTE PRESSEN: President Donald Trump under pressekonferansen onsdag.

Trump strakte samtidig ut en hånd til Demokratenes Nancy Pelosi, som han mener «fortjener» å bli ny leder i Representantens hus, et verv hun også har hatt tidligere.

Flere demokrater har imidlertid sagt at de ikke vil støtte Pelosis kandidatur fordi de mener hun er for konservativ.

- Hvis de gir henne problemer, vil vi kanskje legge til noen republikanske stemmer. Hun har fortjent denne store æren, sa Trump.

