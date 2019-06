Trump lover «fenomenal» handelsavtale etter brexit

USAs president Donald Trump mener handelen mellom USA og Storbritannia kan bli to til tre ganger større etter EU-skilsmissen.

– Potensialet er enormt, sa Trump da han møtte pressen sammen med statsminister Theresa May i London tirsdag ettermiddag.

Ifølge ham ønsker USA å forhandle fram en «fenomenal» frihandelsavtale med britene når EU-skilsmissen er i boks.

Trump sa også at han fortsatt tror brexit vil skje, og at brexit sannsynligvis også bør skje.

May nevnte med glimt i øyet at Trump en gang hadde oppfordret henne til å saksøke EU, men at hun valgte å forhandle i stedet.

– Jeg ville ha saksøkt, men det er OK, svarte Trump.

– Jeg ville kanskje ha saksøkt og så inngått forlik, men du vet aldri. Hun er muligens en bedre forhandler enn meg.

