Trump må gjenopprette program for unge innvandrere

En føderal domstol har vedtatt at Daca-programmet skal gjenopprettes. Programmet beskytter unge innvandrere som kom til USA som barn, fra deportasjon.

Programmet ble innført under president Barack Obama i 2012. I juli i år ble det kraftig innskrenket da fungerende sikkerhetsminister Chad Wolf bestemte at nye søknader ikke skulle godkjennes. Lengden på fornyelser ble også kuttet fra to til ett år.

Distriktsretten i New York slo i november fast at endringene er ugyldige, fordi Wolf ble ulovlig forfremmet til jobben. Fredag bestemte domstolen at personer som har blitt påvirket av Wolfs innskrenkninger, skal få endret vedtaket på søknadene sine.

Trump-regjeringen forsøkte først å fjerne hele programmet, men ble stanset av høyesterett i mai.

(©NTB)

