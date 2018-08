Trump: Manafort-dommen er en skam

President Donald Trump sier det er trist at hans tidligere valgkampleder Paul Manafort ble dømt og at det ikke har noe med Russland-etterforskningen å gjøre.

USAs president snakket til pressen da han ankom West Virginia tirsdag. Da var det kjent at hans tidligere valgkampleder Paul Manafort, som en del av etterforskningen av russisk innblanding i valgkampen i 2016, er dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto.

– Paul Manafort er en bra mann. Han jobbet med Ronald Reagan og visepresident Bob Dole. Han var med mange forskjellige folk opp gjennom årene. Jeg føler meg veldig lei meg for det, var Trumps kommentar til hva han syns om dommen. Han la også til at dommen ikke har noe med ham selv å gjøre.

Trump har tidligere sagt at han mener Manafort er blitt behandlet verre enn den legendariske gangsteren Al Capone, og tirsdag framholdt han at kjennelsen mot Manafort er en del av «heksejakten» etter 2016-valget.

– Dette er en heksejakt og en skam. Det er en veldig trist ting som har skjedd, dette har ikke noe å gjøre med Russland-sammensvergelsen, sa Trump.

(©NTB)

Mest sett siste uken