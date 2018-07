Trump med mur-ultimatum til Kongressen

President Donald Trump truer med en såkalt «shutdown» av offentlige etater dersom Demokratene ikke stemmer for en rekke lovforslag rundt innvandring til USA.

– Vi må endelig få en innvandringspolitikk som er basert på AKTELSE! Vi trenger at storslåtte mennesker kommer til landet vårt, skriver presidenten på Twitter søndag.

Trump krever at Demokratene stemmer for grensekontroll, som inkluderer en mur mellom USA og Mexico. Han ønsker også å legge ned grønt kort-lotteriet, et immigrasjonsprogram som gir enkelte permanent oppholdstillatelse i USA.

«Catch & Release», en ordning som tillater at ulovlige migrant slippes fri mens deres sak blir behandlet, må også bort, ifølge presidenten.

– Jeg er villig til å stenge ned statsapparatet dersom Demokratene ikke gir oss stemmer til forslagene, skriver president.

