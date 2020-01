Trump med nytt angrep på Bolton

President Donald Trump kom onsdag med et nytt angrep på sin tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton, som kan komme til å vitne i riksrettssaken mot ham.

Ifølge Trump tryglet Bolton i sin tid om å få jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver, men fikk til slutt sparken etter å ha utvist dårlig dømmekraft.

– Dersom jeg hadde lyttet til ham, hadde vi stått midt oppe i den sjette verdenskrig nå, tvitrer Trump.

I en ny bok, som kommer i mars, skriver Bolton at han var kjent med at Trump brukte militærhjelp som pressmiddel overfor Ukraina for å få landet til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og sønnen Hunter.

– En ekkel og usann bok, tvitrer Trump.

(©NTB)