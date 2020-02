Trump mener Stone har gode sjanser for å slippe fri

President Donald Trump sier at hans venn Roger Stone har en «svært god sjanse» for å slippe fri etter at han ble dømt til over tre års fengsel.

Stone fikk forkynt sin straff av en dommer i Washington torsdag, en uke etter at justisdepartementet tilsidesatte aktoratets opprinnelige påstand om sju til ni års fengsel. Trump antyder at han ikke kommer til å benåde sin tidligere rådgiver med det første. – Jeg kommer til å la prosessen gå sin gang. På et tidspunkt vil jeg ta en beslutning. Vi venter, sier Trump. Trump har gjentatte ganger erklært at han mener Stone er blitt urettferdig behandlet. (©NTB)

