Trump «mer og mer sint» på Kina

Spredningen av koronaviruset gjør at USAs president Donald Trump igjen retter sitt sinne mot Kina.

Det skjer samme dag som amerikanske helsemyndigheter advarer om at koronapandemien ikke er under kontroll, og at nye tilfeller av koronasmitte kan stige til 100.000 om dagen.

«Når jeg ser pandemien spre sitt vemmelige ansikt i hele verden, inkludert den enorme skaden den har gjort i USA, blir jeg mer og mer sint på Kina», skriver Trump på Twitter.

(©NTB)