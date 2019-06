Trump møtte Kim på grensa mellom Sør- og Nord-Korea

President Donald Trump ble søndag den første amerikanske president til å besøke Nord-Korea, da han møtte landets leder Kim Jong-un i grenselandsbyen Panmunjom.

Trump tok først noen steg over grenselinjen, før Kim fulgte ham tilbake til sørkoreansk side av grensa.

– Enormt viktig, mente den amerikanske presidenten.

Den overraskende invitasjonen til Kim kom Trump med under G20-toppmøtet i Osaka lørdag, og den nordkoreanske lederen takket ja.

Møtet med Kim er det tredje mellom lederne for USA og Nord-Korea. Det første var i Singapore i fjor, og det andre endte i fiasko i Vietnam tidligere i år.

Nord-Korea har ikke trappet ned sitt atomvåpenprogram siden Singapore-møtet, men har ifølge eksperter økt sitt atomarsenal med anslagsvis seks stridshoder til rundt 70.

Selv om møtet søndag bare ble på et par minutter, vil det være et PR-kupp for Kim etter det mislykkede Vietnam-møtet.