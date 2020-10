Trump og Biden holder konkurrerende folkemøter

Donald Trump og Joe Biden skal holde hvert sitt direktesendte folkemøte på TV torsdag kveld. Og det på samme tidspunkt. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Bidens valgkampstab kunngjorde forrige uke at presidentkandidaten vil delta på et folkemøte i Philadelphia torsdag der han skal svare på spørsmål fra publikum. Møtet sendes direkte på TV-stasjonen ABC klokka 02 natt til fredag norsk tid.

Onsdag kunngjorde TV-stasjonen NBC at president Trump skal holde et tilsvarende folkemøte i Miami, og det på nøyaktig samme tid. NBC sier de har fått forsikringer om at Trump, som jo har vært syk med covid-19, er smittefri.

De to folkemøtene kommer i stedet for presidentdebatten som skulle vært holdt torsdag, men som ble avlyst etter at Trump og Biden nektet å delta på hverandres premisser.

På sosiale medier er det mange som reagerer på at NBC har gått med på å la Trump holde sitt folkemøte samtidig som Bidens folkemøte.

– NBC belønner Trump for hans uansvarlige oppførsel. Han kom nettopp ut av sykehuset med koronavirus, har fortsatt ikke hatt på seg munnbind, og har spredt løgner og feilinformasjon om Covid-19 på daglige valgkamparrangementer uten sosial avstand, skriver CNN-kommentator Keith Boykin på Twitter.

– Kynismen til NBCs sjefer, som ga oss «The Apprentice og dermed også denne presidenten, er skammelig, skriver The New Yorker-skribent Sue Harper på sin Twitter -konto.

Andre reaksjoner på sosiale medier, er «latterlig», «håpløst» og «skuffende».

