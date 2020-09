Trump og Biden minnet terroren for 19 år siden

President Donald Trump og utfordrer Joe Biden deltar begge på markeringer for 19-årsdagen for terrorangrepene 11. september, men legger valgkampen til side.

I løpet av dagen skulle begge besøke det nasjonale minnestedet for Flight 93 i Shanksville i Pennsylvania, men ikke samtidig. Først ut var Trump.

– Til de pårørende av Flight 93. I dag er alle hjerteslag i USA bundet til deres. Deres smerte og angst deles av hele nasjonen vår. Vi kan ikke ta vekk smerten deres, men vi kan hjelpe til med å lette på byrden, sa Trump da han talte i Shanksville.

Presidenten sa at landet kom sammen etter terrorangrepet for 19 år siden.

– Det var et samhold basert på kjærlighet for våre familier, omsorg for naboer, lojalitet til våre medborgere, stolthet over vårt flotte flagg, takknemlighet overfor politiet og de som responderte først, troen på Gud og vegringen mot å endre tankegang på grunn av vold, skremsel og ondskap, sa Trump.

Pause fra valgkampen

Joe Biden startet dagen med å delta på minnemarkeringen ved Ground Zero i New York. Seremonien fredag morgen lokal tid ble åpnet med at det ble ringt i bjeller, etterfulgt av stillhet.

Rundt 200 personer hørte på opplesningen av de nær 3.000 ofrene etter terrorangrepet i New York.

Biden hadde på forhånd gjort det klart at han ikke ville bruke dagen til å drive valgkamp.

– Jeg kommer ikke til å snakke om noe annet enn 11. september. Vi har tatt bort alle annonser. Dette er en alvorlig dag, sa han.

To separate markeringer

I New York har uenighet om smitteverntiltak ført til at det ble to separate minnemarkeringer.

Det nasjonale minnesmerket og museet for 11. september har i år avlyst tradisjonen der etterlatte leser ofrenes navn høyt. I stedet skal det spilles et opptak for dem som samles der tvillingtårnene sto.

Noen etterlatte er opprørt over endringen, og en parallell seremoni arrangeres av en annen 9/11-gruppe, Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation.

Visepresident Mike Pence har varslet at han vil delta på begge arrangementene. Etter hovedmarkeringen i New York skal Biden reise til Pennsylvania.

(©NTB)