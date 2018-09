Trump og Moon signerte ny handelsavtale

USAs president Donald Trump og Sør-Koreas president Moon Jae-in har skrevet under på en ny handelsavtale som skal redusere USAs handelsunderskudd med Sør-Korea.

Avtalen er en forlengelse av frihandelsavtalen som allerede gjaldt mellom landene, men omtales av Trump likevel som en historisk milepæl.

Mest fornøyde er trolig amerikanske bilprodusenter, som nå kan sende 50.000 biler til Sør-Korea hvert år, mer enn dobbelt så mange som den tidligere avtalen tillot dem.

Sørkoreanske myndigheter har også senket miljøkravene som stilles til amerikanske importvarer i bytte mot at Sør-Korea blir unntatt fra USAs toll på stål. Sør-Korea kan nå eksportere 70 prosent av det de gjennomsnittlig har gjort de siste tre årene, uten å betale tilleggstoll.

Moon og Trump, som begge er til stede på FNs hovedforsamling i New York, sier at de er svært fornøyde med avtalen, og at de håper den kan styrke landenes bilaterale bånd også på andre områder enn handel.

(©NTB)

Mest sett siste uken