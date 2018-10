Trump og Putin skal møtes i Paris

USAs president Donald Trump skal møte sin russiske motpart Vladimir Putin i Paris, bekrefter en Trump-rådgiver.

Møtet vil finne sted 11. november, få uker etter at USA kunngjorde at de ville trekke seg fra en nedrustningsavtale med Russland, noe som på nytt har kastet landene i en disputt. USA har anklaget russerne for å ikke overholde punktene i avtalen, noe Russland har tilbakevist.

Presidentmøtet vil foregå på sidelinjen av en stor krigsmarkering i den franske hovedstaden. De to presidentene skal begge delta i markeringen av 100-årsjubileet for våpenhvilen som betød slutten på første verdenskrig i 1918, våpenhviledagen 11. november.

