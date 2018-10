USAs president Donald Trump sier at Saudi-Arabias kunngjøring er et «godt første skritt» i saken, men sier at det som skjedde er «uakseptabelt».

Trump sier at beskjeden om at journalisten Jamal Khashoggi er død var en «fryktelig nyhet» som ikke vil kunne passere «ubemerket». Han sier videre at han tror på Saudi-Arabias forklaring på hvorfor den regimekritiske journalisten er død, skriver Reuters.

Neste skritt i saken fra USAs side er å snakke med kronprins Mohammed bin Salman, uttalte Trump da han var på valgkamparrangement i Arizona fredag kveld lokal tid.

Presidenten sier at de skal jobbe videre med USAs eventuelle respons på saken, men sier at han foretrekker å ikke skade amerikanske selskaper og arbeidsplasser ved å stoppe å selge våpen til Saudi-Arabia. Enkelte av hans republikanske kolleger, som Lindsey Graham, mener våpensalget burde ha blitt stoppet så lenge Mohammed bin Salman sitter ved makta.

(©NTB)

Mest sett siste uken