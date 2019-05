Trump overrakte giga-pokal til sumobryter

USAs president Donald Trump fikk søndag gleden av å overrekke en diger pokal til vinneren av en sumobrytekonkurranse i Japan.

Med et stort smil om munnen ga Trump president-pokalen til brytemesteren Asanoyama, som tradisjonen tro var kledd i lendeklede.

Det blankpolerte trofeet, prydet med en ørn på toppen, er nesten 140 centimeter høyt, ifølge Det hvite hus.

– Jeg er mer takknemlig enn ord kan uttrykke, sa Asanoyama.

Seremonien fant sted etter en brytekamp som Trump og hans kone Melania fikk overvære sammen med Japans statsminister Shinzo Abe på et stadion i Tokyo.

Tidligere på dagen spilte Trump og Abe golf sør for hovedstaden. De spiste cheeseburgere produsert med amerikansk storfekjøtt før det var tid for brytekamp.

Trump er på et fire dager lagt besøk i Japan, og mandag blir han den første utenlandske statslederen som får møte landets nye keiser Naruhito etter at han overtok tronen.

Ifølge nyhetsbyrået AP har statsminister Abe igangsatt en omfattende sjarmoffensiv overfor Trump i frykt for at han skal heve tollen på japanske biler. Trump har gått til handelskrig mot Kina, og Japans regjering er redd for å lide samme skjebne.

I forkant av søndagens golfrunde fikk Trump også tid til litt politikk. Presidenten skrev i en Twitter-melding at han ikke er videre bekymret for Nord-Koreas siste test av kortdistanseraketter.

