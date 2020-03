Trump på sitt mest populære på grunn av koronakrisen

USAs president kan gjøre nesten hva som helst og likevel bare bli mer populær blant folket i en nasjonal krise. Donald Trump har aldri hatt mer støtte enn nå.

I en fersk måling fra Gallup poll svarer 49 prosent av de spurte amerikanerne at de syns presidenten gjør en god jobb, mens 45 prosent er uenig i det. Dette er på linje med de beste resultatene Donald Trump har fått hos Gallup siden han ble president i 2017.

En tilsvarende undersøkelse fra Monmouth University poll mandag viser at 46 prosent syns Trump gjør en god jobb, igjen det beste resultatet han har fått på tre år der.

At såpass mange gir Trump tommel opp, vil trolig sjokkere dem som har fulgt med på hvordan han har uttalt seg og hvordan han og hans administrasjon har håndtert pandemien på hjemmebane. Det er blant annet kommet kritikk for at USA reagerte for sent, det har vært for dårlig beredskap, for at Trump har stigmatisert Kina og amerikanere med asiatisk bakgrunn eller utseende ved å kalle koronaviruset «det kinesiske viruset» og for å undervurdere hvor alvorlig krisen er.

Ifølge CNN er ikke dette overraskende i det hele tatt og har neppe å gjøre med presidentens uttalelser eller faktiske tiltak mot koronakrisen å gjøre, det handler rett og slett om at folket føler på at de står overfor en felles fiende, og da samler man seg bak en felles leder. Det viktigste er da at lederen viser ukuelig optimisme og gir håp. Til og med opposisjonen tenderer til å støtte sittende presidenter og statsministre i krisetider.

Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001 føyk andelen som støttet president George W. Bush i været og lå rundt 90 prosent.

Akkurat nå viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion at i Norge støtter ni av ti den norske regjeringens beslutning om å videreføre av krisetiltak, og i en av de siste partimålingene, gjennomført fra 16. til 23. mars av Norstat for Vårt Land , gjør statsminister Erna Solberg og Høyre sin desidert beste måling på lenge.

