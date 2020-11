Trump på Twitter – Vi leder stort, men de prøver å stjele valget

President Donald Trump skriver på Twitter at noen forsøker å stjele valget, og at stemmer ikke kan bli avlagt etter at valglokalene er stengt.

Trump holdt seg rolig på Twitter store deler av valgkvelden, men samtidig som motkandidat Joe Biden gikk på scenen i North Carolina, fyrte Trump løs på Twitter. – Vi leder STORT, men de prøver å STJELE valget. Vi vil aldri la dem gjøre det. Stemmer kan ikke bli avlagt etter at valglokalene er stengt, skriver Trump. Videre skriver presidenten at han vil komme med en uttalelse senere, og legger til: – En stor SEIER.

