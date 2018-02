En av Donald Trumps nære rådgivere forlater sin jobb i Det hvite hus etter at han ble anklaget av sine to ekskoner for mishandling.

Rob Porter avviser anklagene, som han i en uttalelse onsdag kaller for skandaløse og helt uriktige.

Porters tidligere ektefeller har beskyldt ham for fysisk, verbal og følelsesmessig mishandling som de hevder han utsatte dem for under ekteskapene.

– Jeg har vært åpen og sannferdig om disse skammelige påstandene, men jeg kommer ikke til å bidra ytterligere i en koordinert offentlig svertekampanje, sier Porter i uttalelsen etter sin avgang.

Advokaten Porter begynte å jobbe i Det hvite hus kort tid etter at Trump ble president. Som sekretær jobbet han tett med Trumps stabssjef John Kelly. Porter hadde blant annet ansvar for Trumps timeplan og de mange presidentordrene som har vært innom Det ovale kontor.

Porters første kone, Colbie Holderness, har sagt til Daily Mail at Porter slo og tok kvelertak på henne i løpet av deres fem år lange ekteskap. Porters andre kone, Jennifer Willoughby, har til samme nettavis sagt at Porter skjelte henne ut under deres bryllupsreise. (©NTB)

