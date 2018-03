Trump raser på Forbes' rikingliste

Amazons Jeff Bezos er verdens rikeste og topper Forbes' liste foran Bill Gates. Donald Trump raser over 200 plasser på årets liste, som også teller 15 nordmenn.

Forbes anslår nå verdien av Donald Trumps formue til 24,1 milliarder kroner. Det holder «bare» til en 766. plass på lista over verdens rikeste.

Trumps formue har ifølge Forbes krympet med 3,1 milliarder kroner det siste året, og det har resultert i at han faller 222 plasser fra fjorårets 544. plass.

Forbes anslag er langt på vei i tråd med Bloomberg News' siste anslag, som i juni i fjor var på 22,5 milliarder kroner.

Trump-skryt

Trump selv har i alle år hevdet å være god for langt mer enn det Forbes har anslått.

I 2015 anslo Trump sin egen formue til over 80 milliarder kroner, mens Forbes' anslag var på drøyt 30 milliarder kroner.

Trumps formue økte under president Barack Obama, men har krympet jevnt siden han kunngjorde at han selv stilte til valg. Nedgangen har fortsatt etter at han flyttet inn i Det hvite hus, konstaterer Washington Post.

Verdens rikeste

Verdien på Amazon-aksjen har steget med 59 prosent det siste året, og selskapets sjef Jeff Bezos har nesten doblet sin formue. Han er ifølge Forbes nå god for 933 milliarder kroner og verdens rikeste mann.

Microsoft-grunnlegger Bill Gates har ifølge Forbes en formue på 700 milliarder kroner, mens den aldrende amerikanske investoren Warren Buffett kommer på tredjeplass med en formue på drøyt 650 milliarder kroner.

Den franske forretningsmannen Bernard Arnault har klatret fra 11. til 4. plass og er sammen med familien god for 560 milliarder kroner, mens Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg havner på 5. plass med en formue på drøyt 550 milliarder kroner.

Ifølge Forbes er det nå 2.208 dollarmilliardærer i verden, noe som er et rekordhøyt tall. Flest er å finne i USA; etterfulgt av Kina.

Styrtrike nordmenn

Dagligvarebaronen Odd Reitan topper lista over de 15 norske dollarmilliardærene som har fått plass, med en anslått formue på drøyt 51 milliarder kroner. Dette holder til en 251. plass på Forbes-lista.

Utflyttede John Fredriksen, som har slått seg ned på Kypros, kommer på 228. plass med en formue på drøyt 54 milliarder kroner.

Johan Johannson i Norgesgruppen er ifølge Forbes god for drøyt 34 milliarder kroner og med det verdens 480. rikeste mann, mens hedgefondforvalteren Andreas Halvorsen følger på 606. plass med i underkant av 29 milliarder kroner.

Arne Wilhelmsen, Kjell Inge Røkke, Caroline Hagen Kjos, Stein Erik Hagen, Torstein Hagen, Gustav Magnar Witzøe, Petter Stordalen, Alexandra Andresen, Katharina Andresen, Ivar Erik Tollefsen, Svein Støle og Alexander Vik har også fått plass på lista over dollarmilliardærer.

(©NTB)

