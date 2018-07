Trump roser Italias innvandringspolitikk

Andre europeiske land bør lære av Italias strenge innvandringspolitikk, sa Donald Trump da han mottok statsminister Giuseppe Conte i Det hvite hus.

– Han har inntatt en fast holdning når det gjelder immigrasjon, sa en smilende president Donald Trump da han mandag tok imot den italienske statsministeren.

– Mange andre europeiske land bør gjøre det samme.

Trump hyllet Conte for å gjøre «en fantastisk jobb» og sa at de to fant tonen under G7-toppmøtet i Canada nylig.

Italias nye regjering fører en knallhard asyl- og innvandringspolitikk og nekter blant annet båter fra frivillige organisasjoner som berger mennesker i havsnød i Middelhavet, å legge til kai i Italia.

Conte leder en regjering bestående av den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) og den innvandringsfiendtlige og sterkt høyreorienterte Ligaen.

Italienske medier tror besøket hos Trump vil styrke Contes stilling i hjemlandet, der han har havnet noe i skyggen av Ligaens leder Matteo Salvini.

Også søndag kapret Salvini overskrifter da han markerte Benito Mussolinis fødselsdag ved å legge ut fascistdiktatorens velkjente sitat «mange fiender, mye ære» på Facebook.

Foruten sammenfallende syn på behovet for en streng asyl- og innvandringspolitikk, er Conte også skjønt enig med Trump om behovet for å bedre forholdet til Russland.

– Jeg tror det ville ha vært bra for Russland, jeg tror det ville ha vært bra for USA og jeg tror det ville ha vært bra for alle G7-landene, sa Trump mandag, noe Conte sluttet seg til.

(©NTB)

Mest sett siste uken