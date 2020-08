Trump saksøkes for forsøk på å svekke postvesenet

USAs nye postdirektør, Louis DeJoy, til venstre, blir eskortert til kontoret til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, i Washington. I et søksmål anlagt mandag anklages DeJoy for å være i gang med å svekke landets postvesten. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)