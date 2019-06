Trump samlet inn 25 millioner dollar på 24 timer

Få timer etter at president Donald Trump erklærte at han stiller til gjenvalg høsten 2020, har han fått inn 24,8 millioner dollar i valgkampstøtte.

Beløpet tilsvarer over 216 millioner kroner. Det er langt mer enn noen av hans rivaler i Det demokratiske parti.

Beløpet ble onsdag morgen kunngjort av Ronna McDaniel, som leder Republikanernes nasjonalkomité. Kvelden før hadde Trump offisielt startet sin kamp for fire nye år i Det hvite hus under et folkemøte i Florida.

Tidligere visepresident Joe Biden, som regnes som en av favorittene blant Demokratene, fikk til sammenligning inn litt over 6 millioner dollar det første døgnet etter at han startet valgkampen sin i april.

Senator Bernie Sanders, Bidens partifelle og rival, fikk på sin side inn underkant av 6 millioner dollar på 24 timer.

Trump ser ut til å være i stand til å samle inn store pengesummer selv om meningsmålinger viser at han ligger langt bak på meningsmålingene når han sammenlignes med de mest populære demokratiske kandidatene.

Trumps valgkampteam tror målingene er misvisende og framholder at dette også har skjedd tidligere.

Presidentvalget holdes i november 2020, og pengestøtte er en avgjørende faktor for å kunne holde valgkampen gående i 17 måneder.

Trump har fordelen av å være den sittende presidenten, noe som gjør ham til den eneste reelle kandidaten i Det republikanske partiet.

På demokratisk side konkurrerer 20 politikere om å bli nominert til partiets presidentkandidat, noe som gjør at pengestøtten spres på langt flere personer.

Primærvalgene i Det demokratiske partiet starter i Iowa i februar neste år.

