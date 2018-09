Trump: Senatet får avgjøre når Kavanaugh-avstemning skal skje

President Donald Trump sier det må være opp til Senatet selv å bestemme når avstemningen om Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer, skal skje.

– Jeg er sikker på at det vil gå bra, sier Trump i en kommentar fredag kveld, rett etter at Senatets justiskomité med elleve mot ti stemmer stemte for å godkjenne nominasjonen av Kavanaugh.

Plenumsavstemningen i Senatet skal etter planen skje førstkommende tirsdag, men under fredagens avstemning i justiskomiteen tok flere av medlemmene til orde for at plenumsavstemningen må utsettes en uke.

