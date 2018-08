Donald Trump sier han ser fram til å «snart» møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un igjen.

I tillegg takker Trump den nordkoreanske lederen for å ha sendt levninger etter amerikanske falne i Koreakrigen tilbake til USA.

– Tusen takk til Kim Jong-un for at du holder ord og har startet prosessen med å sende levninger ettet våre høyt elskede falne. Jeg er ikke overrasket over at du har valgt slike handlinger, skriver Trump på Twitter.

I meldingen på det sosiale mediet onsdag skriver USAs president også at han «ser fram til å snart se» Kim Jong-un igjen. De to møttes 12. juni i Singapore, og den amerikanske presidenten kommer ikke med noe konkret tidspunkt for et eventuelt nytt møte.

I erklæringen etter toppmøtet i Singapore lovet Nord-Korea å jobbe for full atomnedrustning på Koreahalvøya. Trump har til gjengjeld midlertidig stanset USAs militærøvelser sammen med Sør-Korea.

Samtalene mellom USA og Nord-Korea i etterkant av toppmøtet skal ha vært utfordrende. USAs utenriksminister Mike Pompeo har erkjent at Nord-Korea enn så lenge opprettholder sitt atomprogram.

