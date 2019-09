Trump sier han avlyste møte med Taliban i USA søndag

Ifølge Donald Trump skulle han søndag hatt hemmelige, separate møter med Afghanistans president og de øverste lederne i Taliban. Nå har han avlyst alt.

Ifølge den amerikanske presidenten har han avlyst sine hemmelige møter med den afghanske toppledelsen i USA på grunn av angrep, og spesielt fordi en amerikansk soldat ble drept.

– Ukjent for nesten alle, skulle de øverste talibanlederne og, separat, presidenten av Afghanistan, i all hemmelighet møte meg på Camp David søndag. De skulle komme til USA i kveld. Beklageligvis, for å bygge seg falsk påvirkningskraft, gikk de med på et angrep i Kabul som drepte en av våre flotte, flotte soldater og 11 andre personer, skriver Trump på Twitter lørdag.

– Jeg avlyste umiddelbart møtet og stanset fredsforhandlingene. Hva slags mennesker ville drepe så mange for å tilsynelatende styrke sin egen forhandlingsposisjon? Det gjorde de ikke, de gjorde det bare verre! Hvis de ikke kan bli enige om en våpenhvile under disse veldig viktige fredssamtalene, og er villige til å til og med drepe 12 uskyldige mennesker, har de sannsynligvis ikke makten til å forhandle fram en meningsfull avtale uansett. Hvor mange flere tiår er de villige til å kjempe, spør Trump i meldingen sin.

