Trump sier han ikke har noe problem med å selge F-35-fly til Emiratene

Et amerikansk F-35-fly forberedes for et oppdrag ved Al-Dhafra-basen i De forente arabiske emirater i begynnelsen av august. Normaliseringsavtalen landet har inngått med Israel kan føre fram til at myndighetene i Abu Dhabi får kjøpe de avanserte amerikanske kampflyene. Foto: Chris Thornbury / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)