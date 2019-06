Trump sier han skal ha møter med Putin i Osaka

President Donald Trump sier at det er duket for et møte mellom ham og Russlands president Vladimir Putin i Japan senere i måneden. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

President Donald Trump sier at det er duket for et møte mellom ham og Russlands president Vladimir Putin under G20-møtet i Japan senere i måneden.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

– Jeg møter Putin på G20-møtet, sa Trump til journalister i Det hvite hus onsdag. Trump sa det samme i forrige måned, men Russland avviste da at det forelå noen avtale om et bilateralt møte mellom de to. Kreml har ikke kommentert onsdagens uttalelse. G20-møtet finner sted i Osaka i Japan 28. og 29. juni. (©NTB)