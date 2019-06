Trump sier han stanset angrep mot Iran da han skjønte at mange kunne dø

President Donald Trump sier at han avblåste et angrep mot Iran da han fikk vite at det kunne ta livet av 150 mennesker.

Presidenten legger til at dette ikke sto i forhold til tapet av en ubemannet drone. Trump skriver på Twitter at tre ulike mål var plukket ut, men at han stanset angrepet ti minutter før målene ville ha blitt truffet. Opplysningene om det angivelig avblåste angrepet kom i en serie med twittermeldinger fra presidentens hånd fredag morgen lokal tid. – Jeg har ikke dårlig tid. Våre militære styrker er gjenoppbygd, nye og klare til innsats. De er langt de beste i verden. Sanksjoner biter, og flere kom i går kveld, skriver presidenten. Trump legger til at Iran ikke vil bli tillatt å skaffe seg atomvåpen. – Iran er et mye svakere land i dag, skriver Trump. USA trakk seg i fjor fra atomavtalen som skulle hindre at Iran skaffer seg atomvåpen. Trump-administrasjonen har gjeninnført sanksjoner og utøver maksimalt press mot regimet for å få det til å endre utenrikspolitisk kurs. Iran og USA er inne i en sirkel av stadig skjerpede tiltak, men har så langt unngått regulære, militære konfrontasjoner.