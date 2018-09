Trump sier han vil kunngjøre plan for fred i Midtøsten

USAs president Donald Trump sier han i løpet av de nærmeste månedene vil kunngjøre en plan for fred mellom Israel og Palestina.

– Jeg vil si i løpet av de neste to eller tre til fire månedene, sa Trump mens han sto ved siden av Israels statsminister Benjamin Netanyahu i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York onsdag.

Den amerikanske presidenten sa også at han er "100 prosent overbevist» om at Palestina vil komme tilbake til forhandlingsbordet. Han slo fast at en tostatsløsning er «den beste løsningen» for å få fred i Midtøsten.

– Jeg tror det fungerer best. Det er min følelse, sa Trump.

