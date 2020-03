Trump sier han vil ringe til Kinas president

President Donald Trump sier han vil snakke med sin kinesiske motpart Xi Jinping senere torsdag. Han sår samtidig tvil om Kinas smittetall stemmer.

USA har nå registrert over 82.000 personer som er smittet av koronaviruset. Det er mer enn Kina, der tallet torsdag kveld lå på 81.285.

På en pressekonferanse i Det hvite hus sier Trump at han om få timer vil snakke med Xi på telefonen. Han sa også at han ikke er sikker på at antall smittetilfeller er høyere i USA enn i Kina.

– Du vet ikke hva antallet er i Kina, sa han.

