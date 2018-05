Trump sier NATOs pengemål bør være 4 prosent

USAs president Donald Trump mener NATOs mål om at medlemmene skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet sitt på forsvar ikke er nok.

– Målet bør være 4 prosent, sier Trump i forbindelse med en fotoseanse med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg torsdag.

Det var på forhånd ventet at Trump kom til å ta opp pengemålet under møtet med Stoltenberg. USA tidligere gjort det klart at de er misfornøyde med pengeløftene europeiske allierte har lagt fram.

En oversikt fra i vinter viser at bare 15 av de 29 medlemslandene legger opp til å nå målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024. USAs krav er at de landene som ikke når opp, må legge fram nye løfter før NATO-toppmøtet i juli.

Trump skrøt likevel av forholdet til NATO under møtet med Stoltenberg. Han skrøt også av generalsekretærens arbeid.

– Det er en ære å ha generalsekretær Stoltenberg med oss. NATO har samarbeidet godt med USA, og forholdet vårt er veldig godt, sa Trump.

– Stoltenberg har fått en lang forlengelse, og vi presset hardt på for det, for denne mannen gjør en storartet jobb i NATO, sa Trump.

Stoltenberg skrøt på sin side av Trump for å lede an i arbeidet for å få allierte til å øke forsvarsbudsjettene sine.

