Trump sier USA er klare til å svare på angrepet mot Saudi-Arabia

USAs president Donald Trump sier de tror hvem som står bak angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon og at de er klare til å svare.

– Vi har grunn til å tro vi vet hvem den skyldige er, vi er klare til å svare når det er bekreftet, men vi venter på å høre fra kongedømmet om hvem de tror sto bak angrepet og hvordan vi skal gå fram videre, skriver president Donald Trump på Twitter.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har allerede sagt at Iran står bak angrepene mot Saudi-Arabias oljeinstallasjoner, til tross for at Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for droneangrepene.

Et møte mellom Trump og Irans president Hassan Rouhani har vært foreslått i forbindelse med FNs høynivåuke i New York senere i september. Møtet er fortsatt ikke utelukket, har rådgiver i Det hvite hus Kellyanne Conway uttalt.

Ifølge Trump skrives det i mediene om at han er villig til å møte Iran uten noen krav. Dette er feil, sier han.

