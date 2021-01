Trump skal ha bestemt seg for å benåde Steve Bannon

Ifølge CNN har president Donald Trump bestemt seg for å benåde sin tidligere sjefstrateg Steve Bannon, som er siktet for svindel.

CNN siterer kilder på at Trump i siste liten har bestemt seg for å la Bannon være blant de 100 personene det er ventet at han vil benåde før han går av.

Men kildene understreker at benådningen ikke er underskrevet, og at situasjonen kan endre seg. Trump skal ha fortalt flere rundt seg at han etter flere runder med seg selv har kommet fram til at han vil benåde Bannon.

Bannon er siktet for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Til sammen ble flere hundre tusen givere svindlet for over 220 millioner kroner, mener statsadvokaten.

