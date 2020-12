Trump skal ha forsøkt å få hjelp til å nullstille valgresultatet i Pennsylvania

Donald Trump skal ha ringt til den republikanske lederen for delstatsforsamlingen i Pennsylvania to ganger for å få hjelp til å forkaste valgresultatet.

Trump ringte to ganger til Bryan Cutler for å legge press på delstatens lovgivende forsamling med mål om å få endret Pennsylvanias valgresultat, hevder en person med kjennskap til saken overfor AP. Cutlers talsperson Mike Straub bekrefter at presidenten har snakket med Cutler, men sier at Trump ikke la press på Cutler og at samtalen var uformell. Cutler og en annen høytstående republikaner i delstatsforsamlingen har sagt at forsamlingen ikke har noen juridisk makt til å overstyre velgernes beslutning. Valgresultatet i Pennsylvania viser at Joe Biden fikk 50 prosent. Trump fikk 48,8 prosent. Trump har også kontaktet republikanere i Georgia og Michigan i håp om å få endret valgresultatet der, noe han ikke har fått medhold i. (©NTB) Reklame Supertilbud nå: Med VPN surfer du anonymt og trygt Valg

