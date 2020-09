Trump skrøt av hemmelig våpensystem i Woodward-intervju

Midt i et intervju begynte Donald Trump å skryte av et nytt og hemmelig våpensystem, ifølge Bob Woodwards nye bok.

– Jeg har bygd et kjernefysisk … et våpensystem som ingen i dette landet har hatt før. Vi har saker som du verken har sett eller hørt om. Vi har saker som Putin og Xi aldri har hørt om før. Det finnes ingen … det vi har er utrolig, sier Trump i ett av intervjuene som Woodward gjengir i sin nye bok «Rage».

Uttalelsen kom mens Trump snakket om hvor nær USA var å havne i en krig med Nord-Korea i 2017.

Utdrag fra boken, som blir utgitt 15. september, ble onsdag gjengitt i Washington Post og av CNN.

I boken skriver Woodward at anonyme kilder senere fortalte ham at det amerikanske militæret har et hemmelig våpensystem, men de kunne ikke avsløre detaljer om det. Enkelte kilder uttrykte forbauselse over at Trump hadde røpet det.

(©NTB)